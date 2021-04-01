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"Геть з Грузії": російського ведучого Познера змусили поїхати з Тбілісі

Четвер, 1 квітня 2021, 10:27

У Тбілісі в середу ввечері спалахнув протест через приїзд російського телеведучого Владіміра Познера, який збирався відзначити там день народження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Руставі-2.

87-річний Познер прилетів чартерним літаком разом з друзями і колегами, всього близько півсотні людей. Його візит до Грузії супроводжувався протестами громадських активістів, до яких пізніше приєдналися політики.

Протестувальники заявили, що Познера не можна було пускати на територію Грузії, тому, що він не визнає територіальну цілісність країни. Вони свистіли у свистки і барабанили по металевих поверхнях, щоб, за власними словами, створити "дискомфорт" Познеру і його гостям. Їм також вдалося відключити електрику в будівлі готелю Vinotel.

Пізніше до готелю прибули поліцейські. Вони завадили протестувальникам прорватися до готелю, через що між ними і учасниками акції відбулися сутички. Демонстранти викликали в готель інспекцію праці, заявивши, що Познер і його гості порушили комендантську годину. У Грузії в зв'язку з коронавірусом вона діє з 9 години вечора.

Інспекція оштрафувала готель на 10 тисяч ларі (майже $3 тисячі). Поліція заявила, що Познера і його супутників теж оштрафують.

Після початку акції телеведучий і його гості покинули Vinotel під охороною поліцейських і переїхали в готель Rooms. Автобус закидали яйцями, написавши на асфальті "Геть з Грузії!".

Протестувальники теж перемістилися до нього і стали закидати будівлю яйцями.

У четвер рано вранці Познер покинув Тбілісі раніше, ніж планував. Його доставили в аеропорт у супроводі поліції з метою безпеки.

Теми: ГрузіяРосія


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