COVID-19: лише одна область в Україні залишається "жовтою"

Станом на 1 квітня у 10 областях та місті Києві діє червоний рівень епідемічної небезпеки.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: До "червоних" зон потрапили Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької та Черкаської областей.

"Жовтою" залишається лише Херсонська область.

Крім того, рівень госпіталізацій в Україні в межах норми у 3 областях: Херсонській, Луганській, Кіровоградській.