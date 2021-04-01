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Голова Верховного суду задекларувала викрадені в неї десятки тисяч доларів і євро

Четвер, 1 квітня 2021, 12:18

Голова Верховного суду Валентина Данішевська у своїй декларації вказала, що у них разом із чоловіком вкрали 30 тисяч доларів та 10 тисяч євро.

Джерело: декларація Данішевської  

Деталі: У власності судді перебуває дві квартири. Вона також має право користування гаражем, двома земельними ділянками та житловим будинком, якими володіє її чоловік. 

У минулому році Данішевська отримала 176 тисяч пенсії та 3,5 мільйони заробітної плати. 

На рахунках у неї розміщено близько 560 тисяч гривень. Разом із чоловіком вони зберігають у готівці 42 тисячі євро, 67 тисяч доларів та 120 тисяч гривень. Водночас, викрадення коштів суддя вказувала і у минулорічній декларації

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Верховний суддекларації


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