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Представництво Зеленського звернулося до СБУ та ДПСУ щодо гастролів російського коміка

Четвер, 1 квітня 2021, 23:35

Представництво президента в Криму і Севастополі звернулося до Державної прикордонної служби і СБУ щодо російського комедійного артиста Івана Абрамова, який відвідував анексований Крим в обхід українського законодавства і зібрався на гастролі в Україну у травні.

Джерело: представництво президента в АРК

Деталі: Зазначається, що протягом травня Абрамов планує гастролі в Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі.

За результатом моніторингу представництвом виявлено, що Абрамов у серпні 2019 року незаконно відвідував тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим, порушуючи чинний порядок перетину адміністративної межі з тимчасово окупованим півостровом, затверджений постановою Кабінету міністрів № 367 від 4 червня 2015 року.

У відкритих джерелах інформації наявні відомості про сольний концерт Івана Абрамова у Сімферополі, який відбувся 11 серпня 2019 року у так званому "Державному академічному музичному театрі Республіки Крим".

У зв’язку з порушенням Абрамовим правил перетину адміністративної межі при в’їзді до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим у 2019 році, Представництво звернулося до ДПСУ та СБУ з проханням врахувати надані відомості під час проходження порушником прикордонного контролю та винесення відповідного рішення щодо Абрамова.

Українська правда
Теми: РосіяокупаціяКримСБУПрикордонна служба


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