Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Уже на двох дільницях 87 округу вибори визнали недійсними 

П'ятниця, 2 квітня 2021, 10:24
"Чесно"

На одній із дільниць виборчого округу №87 в Івано-Франківській області, де перемагав  кандидат від "За майбутнє" Олександр Шевченко, вибори визнали недійсними.

Джерело: спостерігачі руху "Чесно

Дослівно: "На перерахунку було 20 дільниць. За ніч планували перерахувати всі 20, вдалося перерахувати лише 5. На одній із 5 дільниць вибори визнали недійними. На цій дільниці перемагав Олександр Шевченко. У нього було 377 голосів, а у Василя Вірастюка 141. 

Причина визнання виборів недійсними – проблема із заявами та голосуванням на дому. Крім того, пропала частина бюлетенів, а саме 100 бюлетенів за Шевченка. Нагадаємо, що відрив між Шевченком і Вірастюком йде на кілька сотень голосів".

Деталі: Спостерігачі зазначають, що деякі члени окружної виборчої комісії (ОВК) голосували проти визнання виборів на цій дільниці недійсними, але більшість була "за".

Кілька членів ОВК викликали поліцію. Один заявив про викрадення бюлетенів на цій невизнаній дільниці.

Зараз рахують наступну дільницю.

UPD. Пізніше спостерігачі "Чесно" повідомили, що вибори визнали недійсними також на дільниці у місті Яремче (№261027).

Зазначається, що на цій дільниці Шевченко і Кошулинський набрали по 172 голоси, а Вірастюк – 73.

Причина визнання вибрів недійсними – відсутність печаток на контрольних талонах, які кидають в урну.  

 

Теми: вибориІвано-Франківська областьВерховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Прикордонники готові "зустріти" російського коміка, який зібрався на гастролі в Україну

оновлено від 08:59Уже на двох дільницях 87 округу вибори визнали недійсними 

Під 20 тисяч хворих за добу і 433 померлих – антирекорди COVID в Україні 

Україна повернулася у 10-ку світових лідерів за поширенням коронавірусу

Люди до 60 років не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca – німецькі експерти

У двох областях зафіксували "південноафриканський" штам коронавірусу – Степанов

Усі новини...
вибори
Новини 1 квітня: реакція США на загострення на Донбасі, ситуація на окрузі №87
На 87-му лишилось порахувати 10%: розрив між Вірастюком і Шевченком менше тисячі
Проєкт "Новоросія". Про що говорять експонати в Одеському музеї виборів
Останні новини
11:33
Посли НАТО провели термінову зустріч через нарощування Росією військ біля кордону України
11:33
Тупицький проігнорував суд з обрання йому запобіжного заходу
11:31
Курс валют на 2 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:19
Закриті парки і комендантська година: у Молдові назвали правила на період надзвичайного стану
11:17
Степанов про комендантську годину: Ми ніколи не вели таких розмов
11:15
Украерорух завершив рік з 1,5-мільярдними збитками
11:03
Миколаїв посилює карантин: транспорт по годинах, школи – на дистанційному
11:02
Вантажі з країн Перської затоки будуть доставляти до Києва по Дніпру
11:00
Прикордонники готові "зустріти" російського коміка, який зібрався на гастролі в Україну
10:42
У МОЗ розповіли, що найменше ліжок для хворих на COVID-19 залишилось у Києві та ще трьох областях
Усі новини...