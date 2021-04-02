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Уже на двох дільницях 87 округу вибори визнали недійсними 

П'ятниця, 2 квітня 2021, 10:24
Уже на двох дільницях 87 округу вибори визнали недійсними 
"Чесно"

На одній із дільниць виборчого округу №87 в Івано-Франківській області, де перемагав  кандидат від "За майбутнє" Олександр Шевченко, вибори визнали недійсними.

Джерело: спостерігачі руху "Чесно

Дослівно: "На перерахунку було 20 дільниць. За ніч планували перерахувати всі 20, вдалося перерахувати лише 5. На одній із 5 дільниць вибори визнали недійними. На цій дільниці перемагав Олександр Шевченко. У нього було 377 голосів, а у Василя Вірастюка 141. 

Причина визнання виборів недійсними – проблема із заявами та голосуванням на дому. Крім того, пропала частина бюлетенів, а саме 100 бюлетенів за Шевченка. Нагадаємо, що відрив між Шевченком і Вірастюком йде на кілька сотень голосів".

Деталі: Спостерігачі зазначають, що деякі члени окружної виборчої комісії (ОВК) голосували проти визнання виборів на цій дільниці недійсними, але більшість була "за".

Кілька членів ОВК викликали поліцію. Один заявив про викрадення бюлетенів на цій невизнаній дільниці.

Зараз рахують наступну дільницю.

UPD. Пізніше спостерігачі "Чесно" повідомили, що вибори визнали недійсними також на дільниці у місті Яремче (№261027).

Зазначається, що на цій дільниці Шевченко і Кошулинський набрали по 172 голоси, а Вірастюк – 73.

Причина визнання вибрів недійсними – відсутність печаток на контрольних талонах, які кидають в урну.  

 

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориІвано-Франківська областьВерховна Рада
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