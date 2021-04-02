У МОЗ зафіксували історичний максимум дзвінків до "швидкої"

Наразі в Україні спостерігається історичний максимум звернень за екстреною медичною допомогою.

Джерело: керівник експертної групи з питань надання екстреної медичної допомоги департаменту медпослуг Міністерства охорони здоров'я Олександр Данилюк в ефірі YouTube-каналу Doctor Bulavinova, Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Збільшення звернень за екстреною меддопомогою ми бачимо в основному від пацієнтів з ускладненим COVID-19, тому що, як правило, екстрена медична допомога не має таких різких стрибків, крім випадків сильної ожеледиці або поганих погодних умови, що сприяють травматизму. Станом на зараз у нас йде дуже різке зростання навантаження на систему екстреної медичної допомоги, тому пацієнти стають у чергу".

Деталі: За словами Данилюка, станом на 31 березня було зафіксовано 35 705 звернень за номером 103 за екстреною меддопомогою. На ці звернення було 16 823 виїзди бригад екстреної медичної допомоги, проведено 5 025 госпіталізацій.

"Схожа ситуація була в листопаді – на початку грудня 2020 року, але зараз вона набагато гірше", - сказав він.

Разом з тим Данилюк зазначив, що "при збільшенні кількості пацієнтів з COVID-19 з'являється тенденція збільшення кількості звернень на 103, в тому числі тому, що у людей виникає паніка, і вони дзвонять на 103 просто проконсультуватися, замість дзвінка до сімейного лікаря".