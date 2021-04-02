У Вінницькій області посилюють карантин

З 3 до 12 квітня у Вінницькій області посилюють карантинні заходи під заборону потрапили кінотеатри, заклади освіти, театри, проведення розважальних заходів.

Джерело: пресслужба Вінницької ОДА

Дослівно: "На території Вінницької області з 00.00 годин 3 квітня до 00.00 годин 12 квітня 2021 року запроваджуються посилені обмежувальні протиепідемічні заходи".

Деталі: Зокрема, в зазначений період забороняється:

проведення всіх масових розважальних спортивних, рекламних та інших заходів, крім офіційних спортивних заходів без участі глядачів;

проведення культурних масових заходів;

приймання відвідувачів у театрах, концертних організаціях, кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури;

приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

діяльності культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення;

проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми;

відвідування закладів освіти усіх типів та форм власності її здобувачами, в тому числі учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, крім здобувачів закладів дошкільної та спеціальної освіти.

Підприємцям рекомендували відправити працівників у режим дистанційної роботи.

У випадках порушення карантину діяльність закладів будуть призупиняти до виправлення порушень.

Зокрема, у разі: