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У Вінницькій області посилюють карантин

П'ятниця, 2 квітня 2021, 14:50
У Вінницькій області посилюють карантин

З 3 до 12 квітня у Вінницькій області посилюють карантинні заходи під заборону потрапили кінотеатри, заклади освіти, театри, проведення розважальних заходів. 

Джерело: пресслужба Вінницької ОДА

Дослівно: "На території Вінницької області з 00.00 годин 3 квітня до 00.00 годин 12 квітня 2021 року запроваджуються посилені обмежувальні протиепідемічні заходи".

Деталі: Зокрема, в зазначений період забороняється:

  • проведення всіх масових розважальних спортивних, рекламних та інших заходів, крім офіційних спортивних заходів без участі глядачів;
  • проведення культурних масових заходів;
  • приймання відвідувачів у театрах, концертних організаціях, кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури;
  • приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
  • діяльності культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення;
  • проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми;
  • відвідування закладів освіти усіх типів та форм власності її здобувачами, в тому числі учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, крім здобувачів закладів дошкільної та спеціальної освіти.

Підприємцям рекомендували відправити працівників у режим дистанційної роботи.

У випадках порушення карантину діяльність закладів будуть призупиняти до виправлення порушень.

Зокрема, у разі:

  • відсутності маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між відвідувачами не менш як 1,5 метра, в т.ч. перед входом до приміщення закладу;
  • відсутності забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, зокрема захисними масками або респіраторами, що закривають ніс та рот, та не здійснюється належний контроль за їх використанням;
  • обслуговування покупців без одягнутих засобів індивідуального захисту;
  • відсутності забезпечення централізованого збору використаних засобів індивідуального захисту в окремі урни.

Українська правда

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Теми: Вінницька областькарантин
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