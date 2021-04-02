Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Європарламенті закликали Росію припинити військові провокації і залякування України

П'ятниця, 2 квітня 2021, 18:54

Депутати Європейського парламенту звернулись до Росії та міжнародного співтовариства на тлі останнього напруження на Донбасі.

Про це йдеться у спільній заяві членів Європарламенту про зростання напруженості в зв'язку з нарощуванням Росією військ на Сході України, повідомляє "Європейська правда".

"Ми з великою тривогою спостерігаємо за тривалим нарощуванням російських збройних сил і провокаціями на Сході України та поблизу України. Ми глибоко шкодуємо через тривалі людські жертви і іншу шкоду, якої зазнає Україна", - сказано в заяві.

Євродепутати закликали до повного дотримання "тексту і духу" Мінських домовленостей і погодженого режиму тиші. Окремо вони звернулись до Росії з вимогою зупинити залякувати Україну.

"Ми закликаємо Росію зробити активні кроки щодо зниження напруженості шляхом припинення нарощування війсь в та поблизу України, припинення військових провокацій і залякування стосовно України", - сказано у заяві.

Члени Європарламенту звернулися до міжнародного співтовариства і лідерів демократичних країн із закликом висловити стурбованість і рішуче несхвалення діями російської влади.

"Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією на Сході України, щоб знизити напруженість і врешті-решт відновити територіальну цілісність України", - резюмували євродепутати.

Заяву підтримли 18 членів Європейського парламенту з Литви, Польщі, Німеччини, Словаччини, Латвії, Болгарії, Данії, Румунії, Естонії та Франції.

Нагадаємо, на тлі напруження на Сході України президент США Джо Байден 2 квітня провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

У Білому домі заявили, що Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям тривалої агресії Росії на Донбасі і в Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄвропарламентРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Європарламент
Рада ЄС і Європарламент погодили проєкт розширення виробництва боєприпасів
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
Голова Європарламенту підтримує початок переговорів із Україною про вступ до кінця року
Останні новини
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
Усі новини...
Реклама: