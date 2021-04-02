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Капітолій США заблокували через повідомлення про постріли

П'ятниця, 2 квітня 2021, 20:58

Поліція заблокувала Капітолій США в п'ятницю вдень після повідомлень про постріли в цьому районі.

Про це повідомляє агентство Associated Press, пише "Європейська правда".

Поліція заявила, що всі будівлі Капітолію були заблоковані "через зовнішню безпекову загрозу". Співробітникам наказали не входити в будівлі та не виходити з них.

Представник правоохоронних органів на умовах анонімності повідомив, що офіцери відреагували на повідомлення про ймовірну стрільбу на вулиці поруч з комплексом Капітолію.

Наразі не зрозуміло, чи є поранені в результаті інциденту.

NBC News повідомляє, що інцидент пов'язаний зі спробою автомобіля врізатися в барикаду біля Капітолію США.

Нагадаємо, Капітолій США перебуває під підвищеною охороною після того, як прихильники Дональда Трампа 6 січня прорвалися у будівлю, що призвело до евакуації законодавців та 5 смертей, включаючи поліцейського.

Детальніше про зміни, які сталися після штурму парламенту США прибічниками Трампа, читайте в статті Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США.

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