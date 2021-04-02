Капітолій США заблокували через повідомлення про постріли
Поліція заблокувала Капітолій США в п'ятницю вдень після повідомлень про постріли в цьому районі.
Про це повідомляє агентство Associated Press, пише "Європейська правда".
Поліція заявила, що всі будівлі Капітолію були заблоковані "через зовнішню безпекову загрозу". Співробітникам наказали не входити в будівлі та не виходити з них.
Представник правоохоронних органів на умовах анонімності повідомив, що офіцери відреагували на повідомлення про ймовірну стрільбу на вулиці поруч з комплексом Капітолію.
Наразі не зрозуміло, чи є поранені в результаті інциденту.
NBC News повідомляє, що інцидент пов'язаний зі спробою автомобіля врізатися в барикаду біля Капітолію США.
Нагадаємо, Капітолій США перебуває під підвищеною охороною після того, як прихильники Дональда Трампа 6 січня прорвалися у будівлю, що призвело до евакуації законодавців та 5 смертей, включаючи поліцейського.
Детальніше про зміни, які сталися після штурму парламенту США прибічниками Трампа, читайте в статті Трамп проти всіх: як напад на Капітолій може змінити США.