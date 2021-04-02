Наїзд авто і постріли біля Капітолію в США: поранені 3 людини, зокрема поліцейські

Поліція Капітолію повідомила про трьох госпіталізованих в результаті інциденту, який стався біля капітолійського комплексу.

Про це поліція Капітолію розповіла у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Поліція Капітолію відповідає на повідомлення, що хтось в’їхав на авто у двох офіцерів поліції Капітолію на пункті під’їзду до північної барикади вздовж авеню Конституції. Підозрюваний перебуває під вартою. Обоє офіцерів поранені. Всі троє були госпіталізовні", - сказано у повідомленні поліції.

AP

За даним NBC News, інцидент стався зі сторони будівлі Сенату США. За даними джерел телеканалу у правоохоронних органах, автівка не зупинилась попри барикаду і в’їхала в двох офіцерів поліції, поранивши їх. Потім з машини вискочила людина з ножем і завдала поранень одному з поліцейських. Офіцери поліції вистрелили в нього у відповідь.

Відомо, що один з офіцерів поліції отримав серйозні поранення.

Про мотив нападника нічого не відомо.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Капітолій закрили на вхід і вихід через "зовнішню загрозу безпеки" після повідомлень про постріли в цьому районі.

Нагадаємо, Капітолій США перебуває під підвищеною охороною після того, як прихильники Дональда Трампа 6 січня прорвалися у будівлю, що призвело до евакуації законодавців та 5 смертей, включаючи поліцейського.