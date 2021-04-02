Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Наїзд авто і постріли біля Капітолію в США: поранені 3 людини, зокрема поліцейські

П'ятниця, 2 квітня 2021, 21:37

Поліція Капітолію повідомила про трьох госпіталізованих в результаті інциденту, який стався біля капітолійського комплексу.

Про це поліція Капітолію розповіла у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Поліція Капітолію відповідає на повідомлення, що хтось в’їхав на авто у двох офіцерів поліції Капітолію на пункті під’їзду до північної барикади вздовж авеню Конституції. Підозрюваний перебуває під вартою. Обоє офіцерів поранені. Всі троє були госпіталізовні", - сказано у повідомленні поліції.

 
AP

За даним NBC News, інцидент стався зі сторони будівлі Сенату США. За даними джерел телеканалу у правоохоронних органах, автівка не зупинилась попри барикаду і в’їхала в двох офіцерів поліції, поранивши їх. Потім з машини вискочила людина з ножем і завдала поранень одному з поліцейських. Офіцери поліції вистрелили в нього у відповідь.

Відомо, що один з офіцерів поліції отримав серйозні поранення.

Про мотив нападника нічого не відомо.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Капітолій закрили на вхід і вихід через "зовнішню загрозу безпеки" після повідомлень про постріли в цьому районі.

Нагадаємо, Капітолій США перебуває під підвищеною охороною після того, як прихильники Дональда Трампа 6 січня прорвалися у будівлю, що призвело до евакуації законодавців та 5 смертей, включаючи поліцейського.

Теми: США


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ситуацію в сфері охорони здоров'я і питання вакцинації винесуть на РНБО - джерело

Новини 2 квітня: розмова Байдена з Зеленським, агресія РФ

списокВ РНБО назвали топ-10 контрабандистів, проти яких ввели санкції

Порошенко про розмову Зеленського з Байденом: "Вакцина" від російського агресора

Зеленський: Ввели санкції проти топ-10 української контрабанди

Поки Байден розмовляв із Зеленським, Путін подзвонив Лукашенку

Усі новини...
США
Білий дім розповів, про що Байден говорив із Зеленським
США пообіцяли "не залишати Україну наодинці" у разі ескалації російської агресії
Посольство США після зустрічі з керівниками Міноборони: Ми уважно спостерігаємо за ситуацією
Останні новини
23:29
Зеленський провів велику таємну нараду з генералами – Данілов
22:45
Німеччина стежить за ситуацією на українсько-російському кордоні
22:27
Україна звернулася до ООН щодо загострення на Донбасі
21:59
Новини економіки: "труба Медведчука", нацфонд інвестицій
21:44
Ситуацію в сфері охорони здоров'я і питання вакцинації винесуть на РНБО - джерело
21:37
фотоНаїзд авто і постріли біля Капітолію в США: поранені 3 людини, зокрема поліцейські
21:25
Новини 2 квітня: розмова Байдена з Зеленським, агресія РФ
21:13
"Ваше дело – труба": Зеленський пригрозив причетним до "диверсії" на стратегічному нафтопроводі
20:58
Капітолій США заблокували через повідомлення про постріли
20:50
Зеленський запевнив Байдена, що боротиметься з олігархами
Усі новини...