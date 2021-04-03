Рівень госпіталізацій не перевищено лише у трьох областях – МОЗ

Рівень госпіталізацій хворих на COVID-19 наразі не перевищено лише у трьох областях України.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: В нормі рівень госпіталізацій має становити не більше 60 осіб на 100 тисяч населення.

Станом на 3 квітня цей показник не перевищений лише у Кіровоградській, Луганській і Херсонській областях.

Найвищий рівень госпіталізацій у Хмельницькій (128,1), Житомирській (115,5) областях, Києві (114,4), Вінницькій (110,9) та Миколаївській (109,5) областях.

Станом на суботу, до "червоного" рівня епідемічної небезпеки МОЗ відносить 11 регіонів: місто Київ, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Чернівецьку та Чернігівську області.

"Жовтою" лишається лише Херсонщина. Решта областей – на "помаранчевому" рівні.