Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рівень госпіталізацій не перевищено лише у трьох областях – МОЗ

Субота, 3 квітня 2021, 12:30
Рівень госпіталізацій не перевищено лише у трьох областях – МОЗ

Рівень госпіталізацій хворих на COVID-19 наразі не перевищено лише у трьох областях України.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: В нормі рівень госпіталізацій має становити не більше 60 осіб на 100 тисяч населення.

Станом на 3 квітня цей показник не перевищений лише у Кіровоградській, Луганській і Херсонській областях.

Найвищий рівень госпіталізацій у Хмельницькій (128,1), Житомирській (115,5) областях, Києві (114,4), Вінницькій (110,9) та Миколаївській (109,5) областях.

 

Станом на суботу, до "червоного" рівня епідемічної небезпеки МОЗ відносить 11 регіонів: місто Київ, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Чернівецьку та Чернігівську області.

"Жовтою" лишається лише Херсонщина. Решта областей – на "помаранчевому" рівні.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: