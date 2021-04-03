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Україна і 5 країн НАТО проведуть спільні навчання Cossack Mace-2021

Субота, 3 квітня 2021, 15:33

Понад тисяча військовослужбовців з 5 країн НАТО і України візьмуть участь в українсько-британських навчаннях Cossack Mace. 

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ в суботу, пише "Європейська правда".

"На Миколаївщині завершилась головна конференція з планування українсько-британського командно-штабного навчання із залученням військ "Cossack Mace - 2021", яке відбудеться за декілька місяців", - йдеться у повідомленні Генштабу на сторінці у Facebook.

До проведення навчання планується залучити представників щонайменше 5 держав-членів НАТО та учасниць програми "Партнерство заради миру" - загалом йдеться про участь понад 1000 військовослужбовців.

Оперативно-стратегічний фон навчання враховує імовірний характер розвитку воєнно-політичної обстановки навколо України. Відповідно до сценарію навчання, штаб і підрозділи багатонаціональної бригади будуть залучені до відбиття масштабного наступу збройних сил умовної країни-агресора.

Зокрема, будуть відпрацьовані дії в обороні з подальшим переходом у наступ з метою відновлення державного кордону та територіальної цілісності держави, яка зазнала агресії з боку однієї з вороже налаштованих країн-сусідів.

Ще одним завданням міжнародного навчання є подальше вдосконалення спроможностей Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів забезпечувати проведення масштабних міжнародних навчань, які є головним і ефективним інструментом подальшого посилення взаємосумісності Збройних Сил України та армій країн-членів НАТО.

Теми: НАТОЗбройні сили


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