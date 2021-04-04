Підприємці вигнали поліцію, що хотіла закрити ринок у Миколаєві

Вранці 4 квітня на ринок "Колос" в Миколаєві прибули представники влади та правоохоронні органи, вони намагалися зупинити роботу ринку, оскільки місто знаходиться в "червоній" карантинній зоні.

Джерело: НикВести, "300 миколаївців"

Деталі: На ринку силовиків зустріли підприємці, які протестують проти карантинних норм та обмежень роботи.

Заступник губернатора Ігор Кузьмін та депутат міськради Миколаєва від "Слуги народу" Олександр Розумний вимагали від підприємців виконати умови карантину, які забороняють роботу непродовольчих ринків. Спілкуючись з торговцями, Кузьмін зазначив, що такі обмеження введені тимчасово, аби зупинити поширення COVID-19.

На що підприємці заперечили, що на ринку кількість людей є набагато меншою, ніж в супермаркетах, і незрозуміло, чому вони не можуть працювати в той час, як робота магазинів не заборонена. Також вони поскаржилися, що змушені оплачувати 100% за оренду торгових місць на ринку і перераховувати у повному обсязі податки в бюджет.

Працівники ринку кричали: "Ми вам не довіряємо!" і вимагали, щоб на місце приїхав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич або губернатор області Віталій Кім.

Представник підприємців адвокат Андрій Толпекін сказав, що торгівці готові обговорювати формат подальшої взаємодії з чиновниками на круглому столі, але на присутність поліції на ринку будуть реагувати жорстко.

Після години спілкування на підвищених тонах чиновники і представники поліції змушені були покинути територію ринку, а торговці продовжили роботу.

Нагадаємо: 2 квітня у Миколаєві посилили карантинні обмеження.