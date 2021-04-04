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Колишнього наслідного принца Йорданії помістили під арешт

Неділя, 4 квітня 2021, 13:58
Колишнього наслідного принца Йорданії помістили під арешт
Хамза бен Хусейн, Фото Al Jazeera

Молодший брат короля Йорданії Абдалли II, колишній наслідний принц Хамза бен Хусейн заявив, що його помістили під домашній арешт.

Джерело: BBC з посиланням на адвоката бен Хусейна

Деталі: Повідомляється також про арешт кількох високопосадовців королівства, які, ймовірно, могли брати участь в змові з метою державного перевороту.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів країни Юсеф Ахмад аль-Хунейті не підтвердив, що принц Хамза поміщений під арешт. Водночас генерал зазначив, що від брата короля зажадали припинити дії, що зачіпають безпеку і стабільність Йорданії.

Офіційне інформагентство "Петра" повідомило про взяття під варту "з міркувань безпеки" кількох підозрюваних, включаючи двох чиновників високого рангу, що мали відношення до роботи на королівський палац.

Сам родич монарха заперечує, що готувалася змова, і що він був учасником будь-яких протиправних дій.

Член королівської родини стверджує, що його попередили про наслідки за участь в обговореннях, на яких критикували короля. Зараз, за ​​словами принца Хамзи, йому заборонено виходити будь-куди і зустрічатися з іншими людьми.

Йорданія вважається однією з найбільш стабільних і спокійних країн Близького Сходу. Регіональні держави, включаючи Єгипет і Саудівську Аравію, в нинішній ситуації висловили підтримку королю Абдаллі. Про повну підтримку заявили й Сполучені Штати, Вашингтон називає Йорданію ключовим партнером.

При цьому в Офісі президента України новини з Йорданії назвали тривожними. Володимир Зеленський висловив повну підтримку королю Абдаллі. В ОП відзначили, що чекають деталей подій.

Довідка: Хамзі бен Хусейну 41 рік. Він вважався наслідним принцом до 2004 року, поки король Абдалла не позбавив його цього титулу і не передав титул своєму старшому синові.

"Українська правда" у Threads

Теми: Близький Схід
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