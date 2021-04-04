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Від ускладнень Covid помер головний лікар харківської лікарні Борис Менкус

Неділя, 4 квітня 2021, 14:24
Від ускладнень Covid помер головний лікар харківської лікарні Борис Менкус

У неділю в Харкові у віці 69 років помер головний лікар міської багатопрофільної лікарні №18 Борис Менкус, раніше він перехворів на коронавірус, що негативно вплинуло на його здоров'я.

Джерело: повідомлення Харківської міськради

Дослівно: "У жовтні 2020 року Борис Володимирович тяжко захворів на коронавірус, який загострив його хронічні захворювання, в першу чергу – цукровий діабет, від чого 4 квітня він помер".

Деталі: Борис Менкус пропрацював у лікарні 43 роки. У лікаря залишилися сім’я і двоє синів, молодший є студентом Харківського національного медуніверситету.

Місцева влада Харкова а також вся медична спільнота міста висловили співчуття родині Бориса Менкуса.

Борис Менкус народився 28 листопада 1951 року на Полтавщині. У 1978 році закінчив Харківський медичний інститут і почав працювати у міській лікарні №18 хірургом. У 1979 році отримав посаду начмеда, у 2005-му став головним лікарем медичного закладу.

Українська правда

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Теми: медицинакоронавірусХарківепідемія
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