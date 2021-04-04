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Українська важкоатлетка взяла три "золота" на чемпіонаті Європи в Москві

Неділя, 4 квітня 2021, 23:00
Twitter Конотоп

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп завоювала три золоті нагороди у ваговій категорії до 55 кг на чемпіонаті Європи, який проходить у Москві.

Джерело: Sport.ua

Деталі: Українка стала абсолютною чемпіонкою Європи, вигравши змагання у ривку (95 кг), поштовху (113 кг) і в сумі (208 кг). Срібло – у Світлани Єршової з Росії, а бронза – у Ніни Стеркс з Бельгії.

Дві бронзові медалі на чемпіонаті Європи завоював українець Дмитро Вороновський – в поштовху (137 кг) і сумі (247 кг). Переміг Ангел Русев з Болгарії, за ним розташувався Валентин Янку з Румунії.

Крім того, українка Ангеліна Ломачинська виграла бронзову медаль у ривку у ваговій категорії до 45 кг.

Теми: спорт


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