Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українська важкоатлетка взяла три "золота" на чемпіонаті Європи в Москві

Неділя, 4 квітня 2021, 23:00
Українська важкоатлетка взяла три золота на чемпіонаті Європи в Москві
Twitter Конотоп

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп завоювала три золоті нагороди у ваговій категорії до 55 кг на чемпіонаті Європи, який проходить у Москві.

Джерело: Sport.ua

Деталі: Українка стала абсолютною чемпіонкою Європи, вигравши змагання у ривку (95 кг), поштовху (113 кг) і в сумі (208 кг). Срібло – у Світлани Єршової з Росії, а бронза – у Ніни Стеркс з Бельгії.

Дві бронзові медалі на чемпіонаті Європи завоював українець Дмитро Вороновський – в поштовху (137 кг) і сумі (247 кг). Переміг Ангел Русев з Болгарії, за ним розташувався Валентин Янку з Румунії.

Крім того, українка Ангеліна Ломачинська виграла бронзову медаль у ривку у ваговій категорії до 45 кг.

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
спорт
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
Національний рекорд: одразу чотири українки вийшли до другого кола Вімблдону-2023
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: