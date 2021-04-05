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Окупанти на Донбасі запустили іграшковий літак з вибухівкою

Понеділок, 5 квітня 2021, 01:29

Окупанти на Донбасі запустили іграшковий літак, начинений вибухівкою.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Так на цьому тижні у районі селища Широкино ворожі війська активізували свої дії та використовували заборонене Женевськими конвенціями озброєння.

Ворог останнім часом вдається до зовсім цинічних, хоч і не нових способів, це – дистанційне мінування.

Днями в межах відповідальності одного з підрозділів окремої бригади морської піхоти було виявлений саморобний вибуховий пристрій – іграшковий дитячий літак, начинений вибуховою речовиною. Прилетів за вітром зі сторони противника".

Деталі: При стягненні кішкою іграшка здетонувала.

Повідомляється, що подібні випадки застосування противником саморобних вибухових пристроїв не поодинокі: з 2014-го на Сході країни зафіксовано понад 300 інцидентів із застосуванням противником саморобних вибухових пристроїв. Як і протипіхотні міни, вони є зброєю не вибіркової дії й продовжують завдавати великої шкоди не тільки військовим, а й цивільному населенню.

Українська правда
Теми: війнаРосіяДонбас


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