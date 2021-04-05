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У неділю COVID діагностували 10 179 українцям, померли 254 хворих

Понеділок, 5 квітня 2021, 08:31

У неділю 4 квітня в Україні діагноз COVID-19 встановили 10 179 особам, померли 254 хворих, одужали 4 946 осіб.

Джерело: Telegram-канал МОЗу Коронавірус_інфо

Деталі: За минулу добу госпіталізували 3 275 осіб, а виписали з лікарень 1 752 особи.

Серед нових хворих – 431 дитина та 152 медпрацівники.

Найбільше нових випадків за минулу добу зареєстрували у Харківській (1 155), Львівській (1 121), Дніпропетровській (1 003), Одеській (660), Київській (619) областях.

У Києві зафіксували 458 нових випадків. Його показник перевищила ще Житомирська область – 557 випадків.

 

Тестувань у неділю зробили 34 666: тестів методом ПЛР – 21 963, методом ІФА – 4 574, експрес-досліджень на антиген до SARS-CoV-2 – 8 129.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 755 888 осіб, з них 1 352 139 осіб одужали, але 34 587 пацієнтів померли.

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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