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Президентка Молдови відреагувала на викрадення скандального судді Чауса

Понеділок, 5 квітня 2021, 12:10

Президентка Молдови Мая Санду назвала неприпустимим той факт, що в країні викрали українського суддю Миколу Чауcа, який в 2016 році втік з України в Молдову і якого Інтерпол оголосив у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Санду 5 квітня зажадала від міністерства внутрішніх справ (МВС) і Служби інформації і безпеки (СІБ) в найкоротші терміни з'ясувати ситуацію.

 "Неприпустимо, щоб в Молдові зникали люди, незалежно від того, чи є вони громадянами країни чи ні, незалежно від того, доведена чи ні їх вина в скоєнні злочину. (...) Прошу керівництво МВС, головне відомство, відповідальне за безпеку громадян, а також СІБ прояснити це тривожне зникнення іноземного громадянина на території Молдови ", - закликала Санду.

Нагадаємо, кілька днів тому група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. Про це розповів адвокат Чауса Юліан Балан. Інформацію підтвердили в столичній поліції.

Як відомо, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабаря в розмірі $150 тис. Кошти суддя сховав у скляних банках, які закопав у дворі власного дому. Однак Чаус скористався суддівською недоторканністю та уникнув арешту, а потім втік з України до Молдови і здався молдовським правоохоронцям, попросивши притулку. Молдовські журналісти-розслідувачі стверджують, що втеча відбулася за сприяння тодішнього керівництва України.

У березні молдовські медіа повідомляли, що Молдова остаточно відмовила йому у притулку, однак ці інформація виявилася хибною – зараз триває ще одна стадія оскарження, яка, як очікується, буде останньою.

Теми: МолдовапрезидентУкраїна


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