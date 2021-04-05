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В Україну йде похолодання і дощ зі снігом

Понеділок, 5 квітня 2021, 12:11
В Україну йде похолодання і дощ зі снігом
Фото pixabay.com

У найближчі дні в Україні очікується невелике похолодання, дощі та мокрий сніг.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко у Facebook

Дослівно Укргідрометцентр: "6 квітня без опадів; у західних областях часом невеликий дощ і мокрий сніг".

Пряма мова Діденко: "6 квітня холодне повітря охопить західну частину України, вдень очікується +3+8 градусів, місцями 0+3 градуси. В Карпатах до 3-8 градусів морозу.

Похолодання призупиниться перед Київщиною та Вінниччиною – тому саме звідси поки що ще побуде тепліша погода, на Сході, Півдні, більшості центральних областей протягом дня очікується +9+13 градусів". 

 
фото meteo.gov.ua

Деталі: У Києві у вівторок буде тепло, +10+13 градусів, можливий невеликий дощ.   

7 квітня дощі та мокрий сніг прогнозують по всій території України. Вночі на Заході -2-0 градусів, вдень до +6, на Півночі, в Центрі та на Сході – вночі +3+5 градусів, вдень до +7+11, на Сході – до +14+16.

На півдні країни та у Криму вночі до +8, вдень до +16. 

 
Фото meteo.gov.ua

У Києві у середу вночі дощ зі снігом, +1+3, вдень дощ, +10+12 градусів.

Українська правда

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Теми: погода
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