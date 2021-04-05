Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україну йде похолодання і дощ зі снігом

Понеділок, 5 квітня 2021, 12:11
Фото pixabay.com

У найближчі дні в Україні очікується невелике похолодання, дощі та мокрий сніг.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко у Facebook

Дослівно Укргідрометцентр: "6 квітня без опадів; у західних областях часом невеликий дощ і мокрий сніг".

Пряма мова Діденко: "6 квітня холодне повітря охопить західну частину України, вдень очікується +3+8 градусів, місцями 0+3 градуси. В Карпатах до 3-8 градусів морозу.

Похолодання призупиниться перед Київщиною та Вінниччиною – тому саме звідси поки що ще побуде тепліша погода, на Сході, Півдні, більшості центральних областей протягом дня очікується +9+13 градусів". 

 
фото meteo.gov.ua

Деталі: У Києві у вівторок буде тепло, +10+13 градусів, можливий невеликий дощ.   

7 квітня дощі та мокрий сніг прогнозують по всій території України. Вночі на Заході -2-0 градусів, вдень до +6, на Півночі, в Центрі та на Сході – вночі +3+5 градусів, вдень до +7+11, на Сході – до +14+16.

На півдні країни та у Криму вночі до +8, вдень до +16. 

 
Фото meteo.gov.ua

У Києві у середу вночі дощ зі снігом, +1+3, вдень дощ, +10+12 градусів.

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Викраденого суддю Чауса вивезли в Україну, одного з нападників затримали – МВС Молдови

Кремль заявив, що пересування військ на кордоні з Україною "не становить загрози"

Зеленський ввів санкції проти Росспівробітництва і низки російських компаній

фото, відеоКарантин у Києві: поліція перевіряє спецперепустки та патрулює у парках

картаКиїв паралізували затори

У неділю COVID діагностували 10 179 українцям, померли 254 хворих

Усі новини...
погода
У понеділок буде прохолодно, вночі морози
На Благовіщення Україну охопить холодний циклон з мокрим снігом – прогноз
На вихідних в Україні пройдуть дощі
Останні новини
13:31
Глава поліції - підприємцям на карантині: Якщо думаєте, що хитрі, помиляєтеся
13:15
Експерти МОЗ пояснили, чи можна колоти другу дозу вакцини проти COVID-19 від іншого виробника
13:06
Викраденого суддю Чауса вивезли в Україну, одного з нападників затримали – МВС Молдови
13:01
У Кремлі кажуть, що "глибоко шкодують" про розрив зв'язків з Україною
13:00
Локдаун: поліція склала 200 тисяч протоколів за неносіння масок
12:55
Кремль заявив, що пересування військ на кордоні з Україною "не становить загрози"
12:53
У Києві 18-річна дівчина торгувала спецквитками на транспорт - прокуратура
12:45
У Роскомнадзорі відклали блокування Twitter, але продовжать уповільнювати його роботу
12:41
Рівень захворюваності грипом у Києві перевищує епідпоріг на 18%
12:26
У МЗС пояснили, чому денонсувати Харківські угоди недоцільно
Усі новини...