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Двоє росіян у центрі Києва побили молодого українця: вдавали борців за тверезість

Понеділок, 5 квітня 2021, 16:32
Двоє росіян у центрі Києва побили молодого українця: вдавали борців за тверезість

Правоохоронці повідомили про підозру двом молодикам-громадянам Росії, які побили перехожого в Києві, що пив пиво на вулиці.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними досудового розслідування, 3 квітня 2021 року поблизу Поштової площі на Подолі група молодиків підійшла до хлопця та дівчини, які вживали слабоалкогольні напої, та зробили їм зауваження, супроводжуючи це нецензурною лайкою.

При цьому молодики представлялися громадянами України та "активістами, що виступають проти порушень громадського порядку".

На вказане зауваження хлопець одразу загорнув металеві бляшанки у паперовий пакет. Однак молодики продовжили нецензурно лаятися та, поваливши на землю, почали бити ногами та руками по голові, тулубу.

Наразі правоохоронці встановили двох осіб, що вчиняли хуліганські дії. Ними виявилися двоє громадян Російської Федерації, 1989 та 1993 р. н. Їм оголошено підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Зазначається, що відносно осіб, які вживали спиртні напої у громадському місці, було складено адміністративні протоколи.

Українська правда

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Теми: Київкриміналпрокуратура
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