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Байден у розмові з Зеленським натякнув, чому Україна досі не в НАТО

Понеділок, 5 квітня 2021, 17:57

У телефонній розмові з президентом США Джо Байденом президент України Володимир Зеленський отримав відповідь на своє запитання щодо членства України в НАТО, яке він раніше озвучував в інтерв’ю американському ЗМІ.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Нагадаємо, взимку в інтерв’ю Axios, Володимир Зеленський розповідав про плани щодо своєї майбутньої розмови з Джо Байденом. "В мене є дуже просте запитання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?" - заявляв президент України.

Від початку свого президентства Джо Байден не розкривав свого ставлення до прагнення Києва якнайшвидше приєднатися до Альянсу. Але під час першої телефонної розмови з президентом США Зеленський, по суті, отримав відповідь на своє публічно поставлене запитання, йдеться у статті.

"Коротко відповідь переказав Білий дім у пресрелізі, де йдеться, що Байден підкреслив "підтримку плану Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях". "Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України", – йдеться в заяві Білого дому.

Такою є дипломатична мова, за правилами якої одна держава (США) не може вимагати у іншої (України) реформ – може лише запрошувати до їх прискорення, натякаючи на перспективи", - йдеться у статті.

Водночас, наголошується у статті,  немає впевненості, що особисто Зеленський почув цей заклик. Бо у пресрелізі Банкової ця фраза звучала інакше: "Джо Байден висловив підтримку прогресу України у питанні здобуття членства в НАТО". 

Небезпеку того, що Київ не почув основні сигнали з Вашингтона, підкреслила також наступна комунікація від влади, зазначається у статті. 

Зокрема, глава ОПУ Андрій Єрмак згадав про виступ Байдена у Верховній Раді в 2015 році як про щось позитивне, тоді як для президента США ця промова мала зовсім інше навантаження, оскільки він прагнув жорсткими формулюваннями донести важливість боротьби з корупцією та проведення реформ.

 Читайте детальніше у статті: Між міфами та натяками: приховані деталі розмови Байдена і Зеленського

Теми: НАТОЗеленськийБайден


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