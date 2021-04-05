Київ продовжує опалювальний сезон

Відключення опалення у Києві відклали на кілька днів, через холодну погоду.

Джерело: Повідомлення КМДА

Дослівно: "У зв’язку з тим, що у столиці в наступні дні зберігається прохолодна погода і середньодобова температура нижча +8 градусів, відключення тепла у Києві змушені відтермінувати на кілька днів".

Деталі: Вказується, що в середу вночі температура опуститься до -1 градуса та можливий сніг, а в четвер температура в нічний час триматиметься на позначці 0 градусів.

Рішення також зумовлене посиленням карантинних обмежень, в зв’язку з якими частина киян працюватиме дистанційно з домівок.

В КМДА вказали, що прогнози синоптиків дають підстави розпочати відключення тепла у столиці з 10 квітня.

Рішення про відключення тепла приймається, коли середньодобова температура підніметься вище +8 градусів за Цельсієм протягом трьох днів.