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Хмельниччина посилює карантин

Понеділок, 5 квітня 2021, 18:04
Хмельниччина посилює карантин

Відповідно до рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 7 квітня на території Хмельниччини почнуть діяти обмеження, визначені для "червоної зони" епідемічної небезпеки.

Джерело: Хмельницька ОДА

Деталі: З 7 до 18 квітня на території області заборонили:

  • роботу закладів харчування, крім доставки і замовлень на винос;
  • роботу ТРЦ та інших закладів розважальної діяльності;
  • роботу магазинів і ринків, окрім тих, де не менше 60% площі призначені для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медпризначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб’єктів господарювання;
  • роботу фінустанов, операторів поштового зв’язку, техобслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом;
  • виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;
  • провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг (приймання відвідувачів здійснюється за попереднім записом);
  • приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників. Кіно- та відеозйомки дозволені за умови обмеження доступу до місця зйомки сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), масок; 
  • роботу спортзалів, фітнес-центрів, басейнів тощо; 
  • проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів;
  • роботу закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 23:00 до 6:00 наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;
  • діяльність непродовольчих ринків;
  • відвідування закладів освіти незалежно від форми власності, крім дитсадків, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Українська правда

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Теми: Хмельниччинакарантинкоронавірус
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