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Маріонетки Кремля запустили черговий фейк про вбивство дитини ЗСУ – Казанський 

Понеділок, 5 квітня 2021, 19:46

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі придумали черговий фейк, звинувативши українських військових у вбивстві дитини за допомогою безпілотника. 

Джерело: член української делегації в ТКГ Денис Казанський у Facebook

Деталі: "Версія" пропагандистів полягала в тому, що начебто ЗСУ скинули вибуховий пристрій за допомогою безпілотника на селище Олександрівське. Те знаходиться у глибокому тилу, за 15 кілометрів від лінії розмежування, біля окупованого Єнакієво.

Зазначалось, що в результаті таких дій померла дитина та поранена жінка. 

Як зазначає Казанський, версія виглядає зовсім нелогічно, оскільки дрон, який мав якимось чином оминути всі засоби ППО, обрав собі для цілі не стратегічний об’єкт, а саме випадкових людей. Після чого полетів назад. 

Проте таку "версію" не поцурались взяти собі російські пропагандисти, транслюючи її на телеканалах та періодично змінюючи назву населеного пункту, де сталася ситуація. 

Дійшло до того, що спікер Держдуми В’ячеслав Володін вимагав відсторонити Україну від ПАРЄ через вбиту дитину. Що важливо, що загибель дитини дійсно мала місце, ймовірно, від вибуху боєприпасу. 

Нагадаємо:

  • Довгий час серед російських пропагандистів використовувався фейк про "розп’ятого хлопчика", над яким познущались українські військові.

Українська правда
Теми: Донбасвійнапропаганда


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