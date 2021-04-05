Аваков погодив майже півмільйона допомоги керівникам Нацполіції – ЗМІ

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков погодив виплату голові Нацполіції Ігорю Клименко та трьом його заступникам виплату матеріальної допомоги "для вирішення соціально-побутових питань" 425 тисяч гривень.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: Зокрема, порядок надання матеріальної допомоги визначається наказом Авакова від 2016 року. Відповідно до нього, працівник поліції подає рапорт про таку допомогу. Питання ж виплати вирішує сам міністр МВС. За яким принцип відбувається розподіл матеріальної допомоги у документі не сказано. Журналісти відповіді на це запитання так і не отримали.

Про те, що топ-чиновники Нацполіції отримали вказані кошти можна дізнатись із їх декларацій. Водночас, в тих же деклараціях йдеться про те, що вони володіють машинами, квартирами, мільйонними заощадженнями, сонячними електростанціями та іншим.

Так, голова Національної поліції Ігор Клименко отримав 122 тисячі допомоги. Проте за рік його заробітна плата склала майже 1,5 мільйона гривень. Він також має понад 2 мільйони заощаджень. У його власності із дружиною також квартира у столиці та будинок біля Києва.

Ще 111 тисяч гривень на вирішення побутових питань отримав перший заступник Клименка Євген Коваль. У минулому році він заробив 1,4 мільйона гривень, задекларував дві квартири у Києві, близько півмільйона гривень готівкою та більше 200 тисяч гривень на банківських рахунках.

Другий заступник очільника Нацполіції Василь Тетеря отримав 96 тисяч гривень. Його ж заробітна плата склала 1,3 мільйона гривень. Приблизно таку ж суму він разом із дружиною зберігає у банках та готівкою. Дружина Тетері має квартиру у Києві та будинок біля столиці на 140 квадратних метрів. Також нещодавно поліцейський придбав новий позашляховик Toyota RAV4 вартістю понад 1 мільйон гривень.

Третій заступник Клименка Олексій Руденко отримав близько сотні тисяч гривень допомоги. Водночас, в його декларації не вказано, чи стосувалась ця допомога вирішення соціально-побутових питань, чи чогось іншого. У минулому році Руденко заробив 1,2 мільйона гривень, а в банках розмістив понад 2,5 мільйона гривень. Окрім того, він задекларував дві квартири у Києві та дачний будинок біля столиці на 467 квадратів. У квітні минулого року за майже один мільйон гривень він придбав сонячну електростанцію.