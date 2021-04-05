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Через "замінування" ТРЦ Харкова довелось евакуювати 2,5 тисяч осіб

Понеділок, 5 квітня 2021, 23:53
Фото: поліція Харківщини

Для обстеження території трьох торговельних центрів Харкова через повідомлення про замінування довелось евакуювати 2480 осіб. 

Джерело: поліція Харківської області 

Деталі: Фахівці перевірили понад 48 тисяч квадратних метрів приміщень та 6100 квадратів прилеглої території установ. Проте жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили. 

Зокрема, через повідомлення про вибухівку перевіряли ТРЦ на вулицях Євгена Котляра, Героїв Праці та проспекті Гагаріна. 

За адресами працювали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, фахівці вибухотехнічного управління поліції.

Так, на вулиці Євгена Котляра фахівці перевірили 180 кв. метрів приміщень та 100 кв. метрів прилеглої території, евакуювали 3 осіб.

В торговельному центрі на вулиці Героїв Праці поліцейські обстежили 10 тисяч кв. метрів приміщень та 4 тисячі кв. метрів прилеглої території. Через "замінування" довелось евакуювати 177 осіб.

На проспекті Гагаріна оглянуто 38 тисяч кв. метрів приміщень та 2 тисячі кв. метрів прилеглої території. Там евакуювали 2300 осіб.

Українська правда
Теми: Харківполіція


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