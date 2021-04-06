Скандальний продюсер Вайнштейн оскаржує вирок у справі про зґвалтування

Колишній голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн, якого засудили за сексуальне насильство та зґвалтування, оскаржив свій вирок в апеляційному суді штату Нью-Йорк.

Джерело: Reuters

Деталі: Вайнштейн заявив, що суддя, що вів його справу, припустився кількох помилок, які стали на заваді в неупередженості присяжних.

Адвокати продюсера наводять 7 аргументів для скасування вироку.

Серед них – некваліфікований розгляд справи і відмова у презумпції невинуватості.

Передісторія: