Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандальний продюсер Вайнштейн оскаржує вирок у справі про зґвалтування

Вівторок, 6 квітня 2021, 01:59
Скандальний продюсер Вайнштейн оскаржує вирок у справі про зґвалтування

Колишній голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн, якого засудили за сексуальне насильство та зґвалтування, оскаржив свій вирок в апеляційному суді штату Нью-Йорк.

Джерело: Reuters

Деталі: Вайнштейн заявив, що суддя, що вів його справу, припустився кількох помилок, які стали на заваді в неупередженості присяжних.

Адвокати продюсера наводять 7 аргументів для скасування вироку.

Серед них – некваліфікований розгляд справи і відмова у презумпції невинуватості.

Передісторія:

  • 69-річний Вайнштейн був засуджений суддею кримінального суду Манхеттена Джеймсом Берком до 23 років ув'язнення за напад на колишню помічницю Мімі Хейлі та зґвалтування колишньої актриси Джессіки Манн.
  • Вайнштейн відкидав звинувачення у причетності до сексуального насилля.

Теми: СШАсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
США
Розвідка США не сумнівається у словах Путіна, що ядерна зброя вже у Білорусі
ВМС США вперше може очолити жінка
Через погрози Росії відновити поставки зерна з України буде "дуже і дуже важко" – Блінкен
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: