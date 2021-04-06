Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Скандальний продюсер Вайнштейн оскаржує вирок у справі про зґвалтування

Вівторок, 6 квітня 2021, 01:59

Колишній голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн, якого засудили за сексуальне насильство та зґвалтування, оскаржив свій вирок в апеляційному суді штату Нью-Йорк.

Джерело: Reuters

Деталі: Вайнштейн заявив, що суддя, що вів його справу, припустився кількох помилок, які стали на заваді в неупередженості присяжних.

Адвокати продюсера наводять 7 аргументів для скасування вироку.

Серед них – некваліфікований розгляд справи і відмова у презумпції невинуватості.

Передісторія:

  • 69-річний Вайнштейн був засуджений суддею кримінального суду Манхеттена Джеймсом Берком до 23 років ув'язнення за напад на колишню помічницю Мімі Хейлі та зґвалтування колишньої актриси Джессіки Манн.
  • Вайнштейн відкидав звинувачення у причетності до сексуального насилля.

Теми: СШАсуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Окупанти на Донбасі вбили другого за добу бійця ЗСУ

Російські окупанти вбили українського військового біля Авдіївки 

США підтримують Україну перед обличчям залякувань Росії – Держдеп

Аваков погодив майже півмільйона допомоги керівникам Нацполіції – ЗМІ

Новини 5 квітня: колапс у столиці через локдаун, вивезення судді Чауса в Україну

Проросійські сили розгорнули кампанію проти українських дипломатів у Латвії – посольство

Усі новини...
США
Під час Великодніх свят у США стався новий "стрибок" COVID-19 – Reuters
США підтримують Україну перед обличчям залякувань Росії – Держдеп
Росія стягнула в Арктику безпрецедентну кількість озброєння – CNN
Останні новини
06:28
У Дніпрі померла породілля з підтвердженим COVID-19
05:37
Україна 3-я в Європі за поширенням коронавірусу
04:28
10 років суду: Google виграв справу про використання Java
03:31
США вводять санкції проти Туреччини за угоди з Росією
02:50
У Нігерії бойовики штурмували тюрму, втекли майже 2 тисячі в’язнів
02:12
Окупанти на Донбасі вбили другого за добу бійця ЗСУ
01:59
Скандальний продюсер Вайнштейн оскаржує вирок у справі про зґвалтування
01:17
Під час Великодніх свят у США стався новий "стрибок" COVID-19 – Reuters
00:29
На Закарпатті відновлюють пасажирські перевезення
23:53
Через "замінування" ТРЦ Харкова довелось евакуювати 2,5 тисяч осіб
Усі новини...