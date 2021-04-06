Скандальний продюсер Вайнштейн оскаржує вирок у справі про зґвалтування
Вівторок, 6 квітня 2021, 01:59
Колишній голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн, якого засудили за сексуальне насильство та зґвалтування, оскаржив свій вирок в апеляційному суді штату Нью-Йорк.
Джерело: Reuters
Деталі: Вайнштейн заявив, що суддя, що вів його справу, припустився кількох помилок, які стали на заваді в неупередженості присяжних.
Адвокати продюсера наводять 7 аргументів для скасування вироку.
Серед них – некваліфікований розгляд справи і відмова у презумпції невинуватості.
Передісторія:
- 69-річний Вайнштейн був засуджений суддею кримінального суду Манхеттена Джеймсом Берком до 23 років ув'язнення за напад на колишню помічницю Мімі Хейлі та зґвалтування колишньої актриси Джессіки Манн.
- Вайнштейн відкидав звинувачення у причетності до сексуального насилля.