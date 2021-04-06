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У Нігерії бойовики штурмували тюрму, втекли майже 2 тисячі в’язнів

Вівторок, 6 квітня 2021, 02:50
У Нігерії бойовики штурмували тюрму, втекли майже 2 тисячі в’язнів

У Нігерії озброєні кулеметами та гранатометами бойовики у понеділок штурмували в'язницю та звільнили 1844 ув'язнених.

Джерело: DW з посиланням на владу Нігерії

Деталі: Штурм почався близько другої години ночі та тривав дві години. Водночас відбулись напади на будівлі поліції та військових.

Нападники приїхали в кількох автомобілях та підірвали адміністративний блок в'язниці. Вони також влаштували перестрілку з охороною, використовуючи кулемети, гранатомети та саморобні вибухові установки. Охорона в'язниці завадила нападникам захопити склад зброї.

Наразі відбувається розслідування інциденту. Поки точно не відомо, хто організував цей напад. Однак поліція обвинувачує в ньому рух "Східна мережа безпеки" – воєнізоване крило регіонального сепаратистського руху.

Теми: Африкав'язниця
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