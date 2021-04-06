США вводять санкції проти Туреччини за угоди з Росією

У Державному департаменті США вважають, що турецьке Управління оборонної промисловості (SSB) заслуговує санкцій за угоди з російським оборонним сектором.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Федеральний реєстр США

Деталі: Зокрема, повідомляється, що держсекретар Ентоні Блінкен прийшов до висновку, що SSB кілька років тому "провело істотну транзакцію" з РФ.

У зв'язку з цим Блінкен визначив, що санкції в рамках закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA) повинні діяти щодо SSB, його глави Ісмаїла Деміра і ще трьох керівників.

У повідомленні вказується, що американцям забороняється вести справи з цими громадянами Туреччини. Активи фігурантів списку в США заморожуються, влада США не буде видавати візи цим людям.

Стосовно SSB серед обраних Блінкеном опцій санкцій, зокрема, вводяться заборони на експорт американської продукції. Забороняється видавати SSB кредити понад $ 10 млн.

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