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10 років суду: Google виграв справу про використання Java

Вівторок, 6 квітня 2021, 04:28
10 років суду: Google виграв справу про використання Java

У Верховному суді Сполучених Штатів на користь Google закінчилася 10-річна справа, у якій компанія Oracle вимагала 9 мільярдів доларів компенсації за порушення авторських прав.

Джерело: ВВС, Politico

Деталі: Компанія Oracle подала у суд на Google у 2010 році за порушення авторських прав через скопійований, на її думку, комп'ютерний код.

Верховний суд став на захист Google.

Суд заявив, що компанія Google займалася законним "добросовісним використанням", розміщуючи ключові аспекти мови програмування Oracle Java в операційній системі Android.

Суддя Стівен Брейєр у своїй письмовій заяві зауважив, що "дозвіл на захист авторських прав Oracle тут може зашкодити громадськості".

Нагадаємо: Антимонопольний комітет (АМКУ) 2 квітня наклав штраф розміром у мільйон гривень на українську філію Google, ТОВ "Гугл", за неподання інформації у розслідуванні.

Теми: інтернетсуд
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