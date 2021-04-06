Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У поїзді на Костянтинівку двоє бійців влаштували стрілянину

Вівторок, 6 квітня 2021, 09:29

У вагоні поїзда №126 Київ – Костянтинівка двоє військовослужбовців почали стріляти з табельної зброї, їх зняли з поїзда, ніхто не постраждав, але поїзд затримується.

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: "Завдяки злагодженим діям залізничників та Національної поліції обеззброєно двох пасажирів поїзда № 126 Київ – Костянтинівка – військовослужбовців, які відкрили стрілянину у вагоні. 

Вказані особи мали дозвіл на носіння зброї. Попередньо встановлено, що постріли були зроблені із табельної зброї. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Порушників було знято з поїзда спецпризначенцями на станції Красноград. Після проведення слідчих дій поїзд продовжив рух за маршрутом". 

Деталі: За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

До прибуття правоохоронців залізничники робили все можливе, щоб 11 пасажирів вагону не постраждали.

Наразі поїзд затримується в дорозі близько на 6 годин. Вже зібрана інформація щодо пересадок пасажирів вказано поїзда. Укрзалізниця організовує найбільш зручні стикувальні маршрути для пасажирів, які прямують далі залізницею.

Теми: арміяУкрзалізницязброя


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У поїзді на Костянтинівку двоє бійців влаштували стрілянину

COVID в Україні: 13,3 тисячі нових хворих і 430 померлих за добу

Україна 3-я в Європі за поширенням коронавірусу

США вводять санкції проти Туреччини за угоди з Росією

Окупанти на Донбасі вбили другого за добу бійця ЗСУ

Російські окупанти вбили українського військового біля Авдіївки 

Усі новини...
армія
7 обстрілів і двоє убитих бійців Об’єднаних сил за добу на сході України
Партизани для Путіна. Хто і як захищатиме Київ у разі повномасштабного вторгнення Росії
ЄС засудив незаконний призов Росії в Криму
Останні новини
10:19
COVID у Києві: кількість хворих не зменшується, за добу 39 смертей
09:55
Країни G20 можуть заморозити борги бідних країн до кінця 2021 року
09:40
НАТО застерігає Росію від подальшої ескалації в Україні
09:29
У поїзді на Костянтинівку двоє бійців влаштували стрілянину
09:24
У прикордонних районах на півдні України оголосили збори тероборони
08:58
У Білорусі затримали дружину українського правозахисника Яворського
08:29
COVID в Україні: 13,3 тисячі нових хворих і 430 померлих за добу
08:15
7 обстрілів і двоє убитих бійців Об’єднаних сил за добу на сході України
08:00
Головні новини понеділка і ночі: колапс у столиці через локдаун, загибель двох бійців ЗСУ
07:28
Польща отримала майже 900 тисяч доз вакцини Pfizer
Усі новини...