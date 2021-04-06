У вагоні поїзда №126 Костянтинівка - Київ двоє військовослужбовців почали стріляти з табельної зброї, їх зняли з поїзда, ніхто не постраждав, але поїзд затримується.

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно: "Завдяки злагодженим діям залізничників та Національної поліції обеззброєно двох пасажирів поїзда № 126 Київ – Костянтинівка – військовослужбовців, які відкрили стрілянину у вагоні.

Вказані особи мали дозвіл на носіння зброї. Попередньо встановлено, що постріли були зроблені із табельної зброї. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Порушників було знято з поїзда спецпризначенцями на станції Красноград. Після проведення слідчих дій поїзд продовжив рух за маршрутом".

Деталі: За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

До прибуття правоохоронців залізничники робили все можливе, щоб 11 пасажирів вагону не постраждали.

Наразі поїзд затримується в дорозі близько на 6 годин. Вже зібрана інформація щодо пересадок пасажирів вказано поїзда. Укрзалізниця організовує найбільш зручні стикувальні маршрути для пасажирів, які прямують далі залізницею.