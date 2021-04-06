У російської мови забрали статус регіональної в одній з областей

В Запорізькій області суд скасував рішення про визнання російської мови регіональною.

Джерело: Facebook-сторінка мовного омбудсмена Тараса Креміня

Пряма мова: "Скасовано рішення про визнання російської мови регіональною на території Запорізької області".

Деталі: 24 березня Запорізький окружний адмінсуд визнав протиправним та нечинним рішення облради від 16.08.2012 № 2 "Про заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, передбачені законом "Про засади державної мовної політики", на території Запорізької області".

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, тобто з 23 квітня.