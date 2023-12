У Європі тривають масштабні навчання під керівництвом НАТО: 28 тисяч військових з 26 країн

Масштабні військові навчання під керівництвом США та НАТО DefenderEurope21 (захисник Європи – ред.) проходять по всій Європі; вони триватимуть до червня.

Джерело: Посольство США у Києві та Місія США у НАТО в Twitter, Європейська армія США

Дослівно Посольство: "Військові навчання DefenderEurope21 розпочалися минулого місяця по всій Європі та триватимуть до червня".

Деталі: У навчаннях братимуть участь понад 28 000 військових з 26 країн. Тренування пройдуть на понад 30 полігонах у десятці країн Європи.

Цьогорічна програма DefenderEurope21 включатиме значну участь ВПС США та ВМС США, будуть залучені засоби протиповітряної та протиракетної оборони, активи бригад сприяння Силам безпеки армії США та нещодавно відновлений V корпус.

Навчання проходитимуть на ключових наземних та морських шляхах, що з'єднують Європу, Азію та Африку.

Повідомляється, що у квітні підрозділи, які беруть участь у навчаннях, збиратимуть армійський запас на території Німеччини, Італії та Нідерландів.

Soldiers in Europe are about to get that work in!#DEFENDEREurope 21 is a large-scale #USArmy-led exercise designed to build readiness and interoperability between U.S., @NATO allies, and partner militaries.



Check out the 🎥 to learn more!#DefenderEurope21 | #Readiness pic.twitter.com/DFP53YwpoF