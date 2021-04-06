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У Європі тривають масштабні навчання під керівництвом НАТО: 28 тисяч військових з 26 країн

Вівторок, 6 квітня 2021, 11:28
Скриншот з відео twitter.com/USArmy

Масштабні військові навчання під керівництвом США та НАТО DefenderEurope21 (захисник Європи – ред.) проходять по всій Європі; вони триватимуть до червня.

Джерело: Посольство США у Києві та Місія США у НАТО в Twitter, Європейська армія США

Дослівно Посольство: "Військові навчання DefenderEurope21 розпочалися минулого місяця по всій Європі та триватимуть до червня". 

 
Скриншот з відео  twitter.com/USArmy

Деталі: У навчаннях братимуть участь понад 28 000 військових з 26 країн. Тренування пройдуть на понад 30 полігонах у десятці країн Європи.

Цьогорічна програма DefenderEurope21 включатиме значну участь ВПС США та ВМС США, будуть залучені засоби протиповітряної та протиракетної оборони, активи бригад сприяння Силам безпеки армії США та нещодавно відновлений V корпус. 

 
Фото twitter.com/USNATO

Навчання проходитимуть на ключових наземних та морських шляхах, що з'єднують Європу, Азію та Африку.

Повідомляється, що у квітні підрозділи, які беруть участь у навчаннях, збиратимуть армійський запас на території Німеччини, Італії та Нідерландів.

Основна частина навчальних заходів відбудеться у травні. Завершиться DefenderEurope21 у червні передислокацією сил і техніки, що базуються в США.

План навчань:

  • На початку – в середині травня відпрацюють повітряно-десантні операції в Естонії, Болгарії та Румунії (у навчаннях братиме участь понад 7000 військовослужбовців з 11 країн).
  • В середині травня – на початку червня понад 5000 військовослужбовців з 8 країн розподіляться на 31 полігоні у 12 різних країнах для проведення навчань з вогневої підготовки. Також відбудеться спільна логістична операція на суші.
  • У цей же час понад 13 000 військовослужбовців з 19 країн будуть проводити вогневі, протиповітряні та протиракетні оборонні операції, а також відпрацюють широкомасштабну медичну евакуацію.
  • У червні приблизно 2000 військових відпрацюють керівництво багатонаціональними сухопутними військами в спільних та комбінованих навчальних умовах, підтримуючи при цьому реальні операції у 104 країнах на двох континентах.
  • В середині травня – на початку червня Африканське Командування Збройних сил США  проведе навчання за участю 5000 військовослужбовців з приблизно 24 країн з медичної готовності, бойової стрільби, а також навчання повітряних, морських і передових командних пунктів. Навчання проходитиме переважно в Марокко.

Українська правда
Теми: НАТОЄвропаЗбройні силиСША


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