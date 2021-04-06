Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США закликали РФ пояснити провокації біля кордону з РФ

Вівторок, 6 квітня 2021, 12:11
США закликали РФ пояснити провокації біля кордону з РФ

США звернулися до Росії з вимогою пояснити нарощування військової присутності біля кордону з Україною.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні, передає "Європейська правда".

"Ми стурбовані недавньою ескалацією російської агресії на сході України, включаючи достовірні повідомлення, які надходять про переміщення російських військ на кордонах України та окупованому Криму", - сказав Прайс.

Він звернув увагу, що переміщенню російських військ передували порушення режиму припинення вогню, встановленого 27 липня 2020 року, і загибель чотирьох українських військовослужбовців 26 березня цього року.

"Російські дестабілізаційні дії підривають зусилля, спрямовані на зниження напруженості, що передбачено ухваленою у липні минулого року угодою за посередництва ОБСЄ", - додав речник.

"Ми звернулися до Росії пояснити ці провокації", - сказав Прайс.

"Сполучені Штати, безумовно, стурбовані будь-якими зусиллями Москви - будь то на російській території чи в межах суверенної України - із залякування нашого партнера, України" - додав він.

Як повідомлялося, прем’єр Британії Борис Джонсон заявив про занепокоєність нарощуванням російської військової присутності біля українського кордону.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
США
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: