Загострення на Донбасі: генсек НАТО запевнив Зеленського у непохитній підтримці

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у розмові з президентом Володимиром Зеленським висловив стурбованість російською військовою активністю біля кордонів з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Я зателефонував президентові Володимиру Зеленському, щоб висловити серйозне занепокоєння російською військовою діяльністю в Україні та навколо неї та порушеннями режиму припинення вогню. НАТО твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми продовжуємо підтримувати наше тісне партнерство" - заявив Столтенберг.

I called President @ZelenskyyUa to express serious concern about Russia’s military activities in and around Ukraine & ongoing ceasefire violations. #NATO firmly supports #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. We remain committed to our close partnership.