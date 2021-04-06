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Загострення на Донбасі: генсек НАТО запевнив Зеленського у непохитній підтримці

Вівторок, 6 квітня 2021, 12:53

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у розмові з президентом Володимиром Зеленським висловив стурбованість російською військовою активністю біля кордонів з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Я зателефонував президентові Володимиру Зеленському, щоб висловити серйозне занепокоєння російською військовою діяльністю в Україні та навколо неї та порушеннями режиму припинення вогню. НАТО твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми продовжуємо підтримувати наше тісне партнерство" - заявив Столтенберг.

Своєю чергою Володимир Зеленський заявив, що членство в НАТО – єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі, і закликав до надання Україні ПДЧ.

"Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектора, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ для України стане справжнім сигналом для РФ", - написав він у Twitter за результатами розмови.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українського кордону та порушень припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, прем’єр Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про занепокоєність нарощуванням російської військової присутності біля українського кордону



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