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Зеленський попросив Трюдо допомогти Україні отримати ПДЧ в НАТО

Вівторок, 6 квітня 2021, 18:52
Зеленський попросив Трюдо допомогти Україні отримати ПДЧ в НАТО

Президент Володимир Зеленський на тлі загострення на Донбасі попросив прем’єр-міністра Канади посприяти Україні для отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу офісу глави держави, про це йшлося у телефонній розмові Зеленського з Трюдо 6 квітня.

Зеленський наголосив на важливості питання стосовно можливості отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО, підкреслили в ОП.

"Як особливий партнер України, Канада могла б проявити лідерство серед союзників, які підтримують рішення щодо ПДЧ для України. Сприяння Канади буде важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів",  - наводить пресслужба слова Володимира Зеленського.   

Зеленський розповів Трюдо про постійні порушення режиму припинення вогню на Донбасі, що призводять до зростання втрат серед українських військових, а також про підвищення військової загрози для України з боку Росії.

"За час перемир’я, з 27 липня минулого року, через обстріли на Донбасі загинуло 28 воїнів. З них 23 - у цьому році. Лише з 26 березня ми втратили 10 наших військових. Кожен день війни коштує нам життів сміливих, патріотичних людей, які мають будувати майбутнє України", - сказав президент України.

Він наголосив наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію, щоб запобігти подальшій ескалації, та запропонував розглянути можливість розширення програми тренувань для Збройних Сил України, зокрема збільшивши кількість канадських військових інструкторів в Україні.

Нагадаємо, у розмові з генсеком НАТО 6 квітня Зеленський заявив, що приєднання до Альянсу є для України єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на Донбасі.

У Кремлі на це відповіли, що вступ України до НАТО їй не допоможе.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийКанада
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