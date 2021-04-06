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Україна уклала контракт із Pfizer на 10 млн доз вакцин – Зеленський

Вівторок, 6 квітня 2021, 19:25
Україна уклала контракт із Pfizer на 10 млн доз вакцин – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала контракт із корпорацією Pfizer на 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Коли ця вакцина буде в Україні – невідомо. 

Джерело: Офіс президента, МОЗ

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні дуже важливий день для України і для українців – ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт з компанією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Це дійсно складно було зробити, але завдяки розмові з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою – в мене з ним була розмова 8 лютого – він пообіцяв, що зробить усе можливе й неможливе. І зробив це". 

Деталі: Зазначається, що безпосередньо перемовинами займався Андрій Єрмак, керівник Офісу президента. За його словами, співпраця з американськими фармацевтичними компаніями буде продовжуватися й розширюватися.

Пізніше у МОЗ повідомили, що уклали рамковий договір із компанією Pfizer. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, перемовини тривали кілька місяців. Очікується, що перші партії вакцини будуть поставлені до України найближчими місяцями, а всі 10 млн доз – протягом 2021 року. 

У скільки саме обійдеться Україні доза вакцини невідомо, також не ясно, яким чином буде транспортуватись вакцина, оскільки її перевезення вимагає особливих умов та спеціальних холодильників. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Нагадаємо

  • Вакцина Pfizer – це так звана "генетична" вакцина, яка містить генетичні інструкції, щоб допомогти нашому імунітету захиститись від COVID-19. Раніше у в компанії заявляли, що їх вакцину треба зберігати та перевозити при температурі від -80°C  до -60 °C.
  • Саме умови зберігання та транспортування вакцини Pfizer викликали занепокоєння у багатьох держав, які замовляли цей препарат для щеплення своїх громадян. 
  • Вакцина ефективна на 95%. Тобто вона на 95% знижує кількість симптоматичних випадків COVID-19 у людей.
  • Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину Pfizer проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірус
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