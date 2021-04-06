Україна уклала контракт із Pfizer на 10 млн доз вакцин – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала контракт із корпорацією Pfizer на 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Коли ця вакцина буде в Україні – невідомо.

Джерело: Офіс президента, МОЗ

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні дуже важливий день для України і для українців – ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт з компанією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Це дійсно складно було зробити, але завдяки розмові з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою – в мене з ним була розмова 8 лютого – він пообіцяв, що зробить усе можливе й неможливе. І зробив це".

Деталі: Зазначається, що безпосередньо перемовинами займався Андрій Єрмак, керівник Офісу президента. За його словами, співпраця з американськими фармацевтичними компаніями буде продовжуватися й розширюватися.

Пізніше у МОЗ повідомили, що уклали рамковий договір із компанією Pfizer. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, перемовини тривали кілька місяців. Очікується, що перші партії вакцини будуть поставлені до України найближчими місяцями, а всі 10 млн доз – протягом 2021 року.

У скільки саме обійдеться Україні доза вакцини невідомо, також не ясно, яким чином буде транспортуватись вакцина, оскільки її перевезення вимагає особливих умов та спеціальних холодильників.

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