Білий дім: США підтримують Україну, та рішення про членство приймає НАТО

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Україна давно прагне вступити до НАТО, і що адміністрація Байдена підтримує Київ, але рішення про вступ залежить від цілого Альянсу.

Про це Псакі сказала на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Псакі коментувала заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна має вступити до НАТО для того, щоб війна на Донбасі завершилася.

Журналісти також звернули увагу Псакі на те, що Зеленський підняв тему членства України в НАТО у розмові з прем’єр-міністром Канади у вівторок.

Псакі зазначила, що членство у НАТО є давнім прагненням України, і це питання піднімалося у цілій низці розмов з американськими посадовцями впродовж років, зокрема і в останній розмові президента Зеленського з Байденом.

Вона зазначила, що Білий дім у заяві за підсумками розмови надав свою позицію щодо цього питання.

"Це є прагненням України вже деякий час, ми довгий час обговорюємо це з Україною", - сказала речниця Білого дому.

"Ми їх сильно підтримуємо, ми з ними взаємодіємо, працюємо, щоб дати відсіч дестабілізуючим діям, але це рішення має ухвалити НАТО", - наголосила Джен Псакі.

Як повідомляла "ЄвроПравда", у телефонній розмові з Байденом президент Зеленський отримав відповідь на своє запитання щодо членства України в НАТО. Адміністрація Байдена вважає, що реалізація програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях, є центральною для євроатлантичних прагнень України.

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