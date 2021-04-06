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Через обстріл окупантів без води лишились більше 50 населених пунктів

Вівторок, 6 квітня 2021, 22:06
Через обстріл окупантів без води лишились більше 50 населених пунктів

Через ворожий обстріл без електропостачання залишилось чотири фільтрувальні станції, внаслідок чого водопостачання не отримують мешканці понад 50 населених пунктів. 

Джерело: голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні близько 17 години внаслідок обстрілу було знеструмлено насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водопроводу, розташовану у "сірій зоні" між селами Василівка та Крута Балка.

На щастя, працівники станції змогли сховатися у бомбосховищі, наразі жертв обстрілу немає. Однак постачання води зупинене". 

Деталі: Зокрема, вода з насосної станції подається на чотири фільтрувальні станції: Карлівську, Великоанадольську та Старокримські №1 та №2. Наразі без водопостачання залишились такі міста як Білозерське, Гірник, Добропілля, Покровськ, Українськ, Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, Маріуполь. 

7 квітня сапери, енергетики та працівники компанія "Вода Донбасу" оглянуть місце обстрілу, щоб визначитись із переліком робіт. 

Зайнятись поновленням водопостачання зможуть, коли місія ОБСЄ буде гарантувати дотримання режиму тиші.

Українська правда

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Теми: Донбасводавійна
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