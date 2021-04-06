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Через обстріл окупантів без води лишились більше 50 населених пунктів

Вівторок, 6 квітня 2021, 22:06

Через ворожий обстріл без електропостачання залишилось чотири фільтрувальні станції, внаслідок чого водопостачання не отримують мешканці понад 50 населених пунктів. 

Джерело: голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні близько 17 години внаслідок обстрілу було знеструмлено насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водопроводу, розташовану у "сірій зоні" між селами Василівка та Крута Балка.

На щастя, працівники станції змогли сховатися у бомбосховищі, наразі жертв обстрілу немає. Однак постачання води зупинене". 

Деталі: Зокрема, вода з насосної станції подається на чотири фільтрувальні станції: Карлівську, Великоанадольську та Старокримські №1 та №2. Наразі без водопостачання залишились такі міста як Білозерське, Гірник, Добропілля, Покровськ, Українськ, Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, Маріуполь. 

7 квітня сапери, енергетики та працівники компанія "Вода Донбасу" оглянуть місце обстрілу, щоб визначитись із переліком робіт. 

Зайнятись поновленням водопостачання зможуть, коли місія ОБСЄ буде гарантувати дотримання режиму тиші.

Українська правда
Теми: Донбасводавійна


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