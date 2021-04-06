Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За вбивство столичної стилістки довічно засудили її колишнього чоловіка

Вівторок, 6 квітня 2021, 23:01
За вбивство столичної стилістки довічно засудили її колишнього чоловіка

Шевченківський районний суд Києва засудив до довічного позбавлення волі за вбивство стилістки Катерини Положай її колишнього чоловіка.

Джерело: речниця прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook

Пряма мова: "До довічного позбавлення волі засуджено вбивцю відомої стилістки Катерини Положай. Такий вирок суд оголосив сьогодні, 6 квітня".

Деталі: Слідство встановило, що чоловік заздалегідь спланував та організував злочин. У день вбивства, 19 листопада 2015 року, він завчасно прибув до салону краси Положай та вбив її з особливою жорстокістю. 

Тіло жінки знайшла колега. 

У прокуратурі кажуть, що чоловік всіляко намагався відвести від себе підозру: знищував докази, вигадував алібі. У суді він так і не визнав свою провину. 

Проте вироком суду його засуджено за статтями "Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю" та "Таємне викрадення чужого майна". Крім того, чоловік має виплатити по 5 мільйонів гривень заподіяної моральної та матеріальної шкоди двом неповнолітнім дітям та батькам вбитої жінки, а також довічно їх утримувати. 

Передісторія: 

  • У березні 2016 року Національна поліція затримала колишнього чоловіка директорки салону краси Катерини Положай за підозрою у її вбивстві 19 листопада 2015 року.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратуракриміналКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
прокуратура
"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: