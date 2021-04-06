За вбивство столичної стилістки довічно засудили її колишнього чоловіка
Шевченківський районний суд Києва засудив до довічного позбавлення волі за вбивство стилістки Катерини Положай її колишнього чоловіка.
Джерело: речниця прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook
Пряма мова: "До довічного позбавлення волі засуджено вбивцю відомої стилістки Катерини Положай. Такий вирок суд оголосив сьогодні, 6 квітня".
Деталі: Слідство встановило, що чоловік заздалегідь спланував та організував злочин. У день вбивства, 19 листопада 2015 року, він завчасно прибув до салону краси Положай та вбив її з особливою жорстокістю.
Тіло жінки знайшла колега.
У прокуратурі кажуть, що чоловік всіляко намагався відвести від себе підозру: знищував докази, вигадував алібі. У суді він так і не визнав свою провину.
Проте вироком суду його засуджено за статтями "Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю" та "Таємне викрадення чужого майна". Крім того, чоловік має виплатити по 5 мільйонів гривень заподіяної моральної та матеріальної шкоди двом неповнолітнім дітям та батькам вбитої жінки, а також довічно їх утримувати.
Передісторія:
- У березні 2016 року Національна поліція затримала колишнього чоловіка директорки салону краси Катерини Положай за підозрою у її вбивстві 19 листопада 2015 року.