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За вбивство столичної стилістки довічно засудили її колишнього чоловіка

Вівторок, 6 квітня 2021, 23:01

Шевченківський районний суд Києва засудив до довічного позбавлення волі за вбивство стилістки Катерини Положай її колишнього чоловіка.

Джерело: речниця прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook

Пряма мова: "До довічного позбавлення волі засуджено вбивцю відомої стилістки Катерини Положай. Такий вирок суд оголосив сьогодні, 6 квітня".

Деталі: Слідство встановило, що чоловік заздалегідь спланував та організував злочин. У день вбивства, 19 листопада 2015 року, він завчасно прибув до салону краси Положай та вбив її з особливою жорстокістю. 

Тіло жінки знайшла колега. 

У прокуратурі кажуть, що чоловік всіляко намагався відвести від себе підозру: знищував докази, вигадував алібі. У суді він так і не визнав свою провину. 

Проте вироком суду його засуджено за статтями "Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю" та "Таємне викрадення чужого майна". Крім того, чоловік має виплатити по 5 мільйонів гривень заподіяної моральної та матеріальної шкоди двом неповнолітнім дітям та батькам вбитої жінки, а також довічно їх утримувати. 

Передісторія: 

  • У березні 2016 року Національна поліція затримала колишнього чоловіка директорки салону краси Катерини Положай за підозрою у її вбивстві 19 листопада 2015 року.

Українська правда
Теми: прокуратуракриміналКиїв


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