Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський звільнив голову представництва при ЄС та ще 6 послів

Вівторок, 6 квітня 2021, 23:40
Зеленський звільнив голову представництва при ЄС та ще 6 послів

Президент України Володимир Зеленський звільнив керівників 7 посольств, включаючи голову Представництва України при Європейському Союзі Миколу Точицького.

Відповідні укази, датовані 6 квітня, оприлюднені на президентському сайті, передає "Європейська правда

Окрім Точицького, звільнено посла у Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова, а також послів у Іраку, Таїланді, об’єднаних Арабських Еміратах та Саудівській Аравії.

Єдина посада, де разом із звільненням посла було оперативно проведено призначення нового – глава Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. На ній Юрія Клименка змінила Євгенія Філіпенко.

Нагадаємо, Микола Точицький займав посаду голови Представництва у ЄС із 2016 року, поєднуючи її із посадою посла у Бельгії та Люксембурзі. Його кандидатура раніше розглядалася в якості віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Українська правда" у Threads

Теми: дипломатичні відносиниЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
дипломатичні відносини
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Британія назвала ім’я нового посла в Україні
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: