Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський звільнив голову представництва при ЄС та ще 6 послів

Вівторок, 6 квітня 2021, 23:40

Президент України Володимир Зеленський звільнив керівників 7 посольств, включаючи голову Представництва України при Європейському Союзі Миколу Точицького.

Відповідні укази, датовані 6 квітня, оприлюднені на президентському сайті, передає "Європейська правда

Окрім Точицького, звільнено посла у Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова, а також послів у Іраку, Таїланді, об’єднаних Арабських Еміратах та Саудівській Аравії.

Єдина посада, де разом із звільненням посла було оперативно проведено призначення нового – глава Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. На ній Юрія Клименка змінила Євгенія Філіпенко.

Нагадаємо, Микола Точицький займав посаду голови Представництва у ЄС із 2016 року, поєднуючи її із посадою посла у Бельгії та Люксембурзі. Його кандидатура раніше розглядалася в якості віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Теми: дипломатичні відносиниЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Білий дім: США підтримують Україну, та рішення про членство приймає НАТО

Новини 6 квітня: контракт із Pfizer, стрілянина у поїзді

Бойовики передали Україні тіло раніше зниклого бійця

Чому записаних на щеплення в "Дії" не вакцинують залишковими дозами? Пояснення санлікаря

ДоповненоУкраїна уклала контракт із Pfizer на 10 млн доз вакцин – Зеленський

Зеленський попросив Трюдо допомогти Україні отримати ПДЧ в НАТО

Усі новини...
дипломатичні відносини
Проросійські сили розгорнули кампанію проти українських дипломатів у Латвії – посольство
Над організацією зустрічі Зеленського та Байдена активно працюють – Маркарова
У посольстві Росії в Києві шукають вибухівку
Останні новини
23:59
США хочуть розширити вакцинацію від COVID для осіб з 16 років
23:58
Ліга Чемпіонів: "Реал" поклав на лопатки "Ліверпуль", "МанCіті" вирвав перемогу в "Боруссії"
23:40
Зеленський звільнив голову представництва при ЄС та ще 6 послів
23:31
Винищувачі НАТО за тиждень 7 разів перехоплювали російські літаки 
23:01
За вбивство столичної стилістки довічно засудили її колишнього чоловіка
22:33
Кравчук припускає, що перемовини ТКГ можуть перенести у Польщу
22:06
Через обстріл окупантів без води лишились більше 50 населених пунктів
21:49
Новини економіки: ціни на бензин падають, МВФ покращив прогнози для економіки України
21:42
Індія зможе відновити постачання вакцини AstraZeneca до червня
21:28
Білий дім: США підтримують Україну, та рішення про членство приймає НАТО
Усі новини...