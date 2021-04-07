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Відставки уряду через провальну кампанію вакцинації вимагають у Боснії

Середа, 7 квітня 2021, 03:38
Відставки уряду через провальну кампанію вакцинації вимагають у Боснії

У Сараєво сотні боснійців акцією протесту вимагали відставки уряду через провал загальнонаціональної програми вакцинації від коронавірусу.

Джерело: Reuters

Деталі: Мітинг відбувся в той час, коли оголосили про 99 випадків смерті від COVID-19, що є найвищим добовим показником за час пандемії.

Близько 500 людей ішли маршем, а ще 300 їхали автоколоною.

Протестуючі ненадовго заблокували урядовий квартал у центрі Сараєво.

Кількість загиблих у країні від COVID-19 досягла 7 052, тим часом програма вакцинації наразі розгорнута лише для медичних працівників, які працюють із хворими на COVID.

Нагадаємо: Боснія 29 березня вперше зареєструвала рекордне число смертей від коронавірусу у той час, як балканська країна намагається стримати сплеск інфекцій.

"Українська правда" в Threads

Теми: Босніямітингивакцинація
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