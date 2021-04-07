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Під час "коронавірусних протестів" у Римі відбулися сутички з поліцією

Середа, 7 квітня 2021, 04:05

У столиці Італії під час протестів проти коронавірусних обмежень 6 квітня відбулися сутички протестуючих і поліції.

Джерело: DW

Деталі: Щонайменше один поліцейський отримав поранення.

За свідченням очевидців, серед учасників акції є затримані, а також такі, що отримали поранення.

В акції взяли участь власники і співробітники ресторанів та інших закладів громадського харчування, туристичних магазинів і фітнес-центрів, які протестують проти введених обмежень, що зупинили або істотно обмежили їхній бізнес.

Кілька десятків людей намагалися прорвати оточення перед будівлею парламенту, повідомляють і про застосування піротехнічних засобів.

Також повідомляють про появу серед демонстрантів учасника акції з головним убором у вигляді рогів і в хутряному одязі, який нагадував учасника січневого штурму Капітолію в США.

Однак в Римі учасникам протесту не вдалося проникнути в урядові будівлі.

Нагадаємо: У Відні в січні тисячі людей протестували проти коронавірусних обмежень.

У Брюсселі наприкінці січня затримали 300 учасників протесту проти карантинних обмежень.

У Швеції в березні розігнали першу велику демонстрацію проти коронавірусних обмежень.

Теми: Італіямітингикарантин


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