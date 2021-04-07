Посла обурило, що австрійська газета написала про "громадянську війну" в Україні
Посол України в Австрії Олександр Щерба обурився з приводу статті в австрійській газеті Der Standard, в якій війну на Донбасі назвали "громадянською".
Джерело: Щерба у Twitter
Пряма мова: "Українська земля. Російські прапори, солдати та зброя – з одного боку, українські – з іншого. Але це не окупація, а "громадянська війна" для Der Standard".
Деталі: Таку реакцію посла викликав матеріал під назвою "Україна хоче вступити в НАТО, знову спалахує громадянська війна".
Щерба також поцікавився, чи надасть Der Standard можливість подискутувати на шпальтах газети щодо російсько-української війни на Донбасі.
1/ Ukrainisches Land. Russische Fahnen, Soldaten, Waffen auf einer Seite. Ukrainische auf der anderen.— olexander scherba (@olex_scherba) April 6, 2021
Keine Okkupation, sondern ein „Bürgerkrieg“ für @derStandardat. https://t.co/FkdKXWtJW7