Посла обурило, що австрійська газета написала про "громадянську війну" в Україні

Посол України в Австрії Олександр Щерба обурився з приводу статті в австрійській газеті Der Standard, в якій війну на Донбасі назвали "громадянською".

Джерело: Щерба у Twitter

Пряма мова: "Українська земля. Російські прапори, солдати та зброя – з одного боку, українські – з іншого. Але це не окупація, а "громадянська війна" для Der Standard".

Деталі: Таку реакцію посла викликав матеріал під назвою "Україна хоче вступити в НАТО, знову спалахує громадянська війна".

Щерба також поцікавився, чи надасть Der Standard можливість подискутувати на шпальтах газети щодо російсько-української війни на Донбасі.