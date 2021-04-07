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Посла обурило, що австрійська газета написала про "громадянську війну" в Україні

Середа, 7 квітня 2021, 06:35
Посла обурило, що австрійська газета написала про громадянську війну в Україні

Посол України в Австрії Олександр Щерба обурився з приводу статті в австрійській газеті Der Standard, в якій війну на Донбасі назвали "громадянською".

Джерело: Щерба у Twitter

Пряма мова: "Українська земля. Російські прапори, солдати та зброя – з одного боку, українські – з іншого. Але це не окупація, а "громадянська війна" для Der Standard".

Деталі: Таку реакцію посла викликав матеріал під назвою "Україна хоче вступити в НАТО, знову спалахує громадянська війна".

Щерба також поцікавився, чи надасть Der Standard можливість подискутувати на шпальтах газети щодо російсько-української війни на Донбасі.

Українська правда

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Теми: АвстріявійнаДонбас
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