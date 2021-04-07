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Із 9 квітня відновиться залізничне сполучення Львів – Рівне

Середа, 7 квітня 2021, 09:59
Із 9 квітня відновиться залізничне сполучення Львів – Рівне

Починаючи з 9 квітня, відновлюється рух регіональних поїздів між обласними центрами Львівщини та Рівненщини, що курсуватимуть із зупинками на станціях Підзамче, Броди, Дубно та Здолбунів.

Джерело: Укрзалізниця 

Деталі: Поїзд №804/803 сполученням Рівне – Львів вирушатиме зі ст. Рівне о 06:45, Здолбунів 06:58-07:00, Дубно 07:32-07:34, Броди 08:16-08:18, Підзамче 09:22-09:23, прибуватиме у Львів о 09:35.

Поїзд №806/805 сполученням Львів – Рівне вирушатиме зі Львова о 16:31, Підзамче 16:41-16:42, Броди 17:44-17:46, Дубно 18:26-18:28, Здолбунів 19:01-19:03, прибуватиме в Рівне о 19:16.

Залізничники нагадують пасажирам про необхідність дотримуватися правил протиепідемічної безпеки на вокзалах і в поїздах: вдягати маску, користуватися антисептиками, дотримуватися соціальної дистанції тощо.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкрзалізницяЛьвівРівнетранспорткарантин
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