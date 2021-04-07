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У Київській області з вихідних не роблять щеплень проти COVID

Середа, 7 квітня 2021, 10:44
У Київській області з вихідних не роблять щеплень проти COVID

У Київській області вже чотири дні не робили щеплень проти коронавірусу та хвороби COVID-19, хоча область входить у п'ятірку антилідерів за приростом хворих і перебуває в "червоній" карантинній зоні. 

Джерело: щоденні звіти Міністерства охорони здоров'я, оприлюднені міністром Максимом Степановим у Facebook

Деталі: Востаннє вакцинацію проти коронавірусу SARS CoV 2 у Київській області проводили у п'ятницю, 2 квітня: тоді зробили 270 щеплень (того дня в регіоні підтвердили 1 366 випадків COVID-19).

А 3-го, 4-го, 5-го та 6-го квітня в Київській області не робили щеплень: у статистиці нулі. 

Загалом по Україні 6 квітня зробили 15 585 щеплень першою дозою вакцини. Ця цифра,перевищує кількість тих, у кого цього дня підтвердили коронавірус (15 415).  

У вівторок громадян вакцинували в усіх регіонах, крім Київської області. Найбільше щеплень зробили у столиці Київ – 1 819 щеплень, у Львівській області – 1 349 щеплень, у Дніпропетровській області – 1 170 щеплень.

При цьому молоді кияни повідомляють у соцмережах, що вже змогли вакцинуватися, записавшись на щеплення через сімейного лікаря. Офіційно МОЗ про таку можливість не повідомляв.

Із 24 лютого в Україні зроблено 320 265 щеплень: першою дозою щеплено 320 263 осіб, обома дозами – 2 осіб.

Знати більше: Повільні темпи щеплення та надлишкові дози: інтерв'ю Віктора Ляшка про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяКиївська областьКиївкоронавірусCovid-2019
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