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Українські чиновники задекларували біткоїнів на 75 млрд грн – Федоров

Середа, 7 квітня 2021, 11:47
Фото overclockers.ua

Цього року українські чиновники задекларували 46 тисяч 351 біткоїн на 75 млрд гривень.

Джерело: міністр цифровий трансформації Михайло Федоров в Telegram

Пряма мова: "Цього року 652 українських чиновники задекларували 46 351 біткоїн на 75 млрд грн".

Деталі: Федоров зазначив, що вони або "їх нафантазували, щоб потім виправдати свій кеш і відбілити гроші, або прогресивних і далекоглядних інвесторів у нас більше, ніж ми думали".

Українська правда
Теми: Федоровдеклараціївалюта


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