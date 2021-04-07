Українські чиновники задекларували біткоїнів на 75 млрд грн – Федоров
Середа, 7 квітня 2021, 11:47
Цього року українські чиновники задекларували 46 тисяч 351 біткоїн на 75 млрд гривень.
Джерело: міністр цифровий трансформації Михайло Федоров в Telegram
Пряма мова: "Цього року 652 українських чиновники задекларували 46 351 біткоїн на 75 млрд грн".
Деталі: Федоров зазначив, що вони або "їх нафантазували, щоб потім виправдати свій кеш і відбілити гроші, або прогресивних і далекоглядних інвесторів у нас більше, ніж ми думали".
Українська правда