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До кінця червня на столичній Кільцевій дорозі частково обмежать рух

Середа, 7 квітня 2021, 12:07
До кінця червня на столичній Кільцевій дорозі частково обмежать рух

Від ранку 10 квітня до 30 червня на Кільцевій дорозі у Києві частково обмежать рух транспорту через капітальний ремонт.

Джерело: КМДА

Дослівно: "На першому етапі оновлюватимуть ділянку від Одеської площі до вул. Луценка (у напрямку Жулян). Загалом відремонтують ділянку від Одеської площі до вул. Ватутіна.

Заїзд на Кільцеву дорогу з просп. Глушкова здійснюватиметься за схемою:

▫️просп. Глушкова – пл. Одеська – вул. Лятошинського – вул. Луценка – Кільцева дорога.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київдороги
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