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Кличко розповів, кому видали спецперепустки на транспорт

Середа, 7 квітня 2021, 13:00
Кличко розповів, кому видали спецперепустки на транспорт

Департамент транспортної інфраструктури КМДА видав уже майже 500 тисяч спецперепусток на проїзд у громадському транспорті столиці.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу 7 квітня

Пряма мова: "Департамент транспортної інфраструктури КМДА видав уже майже пів мільйона перепусток для проїзду в громадському транспорті працівників підприємств критичної інфраструктури: тих, хто забезпечує життєдіяльність міста. Такої кількості (перепусток) достатньо!".

Деталі:  За словами Кличка, спецперепуски, зокрема, видали:  

  • закладам охорони здоров’я та фармацевтики - 152 тисячі; 
  • сфері промисловості (підприємствам з виробництва та реалізації продуктів харчування, оборонної галузі, машинобудування) – 104 тисячі;
  • центральні органи виконавчої влади, державні та комунальні установи та організації отримали загалом 81 тисячу спецквитків;
  • військовослужбовці, рятувальники, правоохоронці, органи судової системи – 72 тисячі;
  • підприємства житлово-комунального господарства – 46 тисяч;
  • працівникам ЗМІ видали – 4700 спецперепусток;
  • Ззакладам культури, релігійної та ритуальної сфери – 2700.

Очільник столиці  зазначив, що через велику кількість заявок терміново друкували додатково 100 тисяч спецперепусток. Тимчасові незручності виникли через те, що видавали їх в вихідні. Але, в понеділок та вівторок всі, хто потребував, отримали ці документи, запевнив Кличко. 

Він підкреслив, що спецперепустки в першу чергу отримали працівники критично важливих сфер.

Пряма мова: "Ми не можемо видати такі спецквитки всім охочим. Бо навіщо ми тоді запроваджували суворі обмеження? Ви бачили, скільки людей в понеділок намагалися потрапити в транспорт! Це всі працівники критично важливих підприємств? Питання.  У в нас локдаун - а люди продовжують поводитися, ніби все чудово і ніякої пандемії немає!". 

Деталі: Кличко додав, що національна поліція вже затримала кількох ділків, які продавали підробні спецперепустки. Він закликав  киян не купувати жодних квитків в інтернеті.

За словами мера, комунальний транспорт працює за звичайним графіком і поки – в тій же кількості. У понеділок, за спецперепустками, наземним комунальним транспортом скористалися 200 тисяч пасажирів. Метро – майже 152 тисячі людей. У вівторок – 300 тисяч пасажирів скористалися наземним транспортом і майже 210,5 поїздок зафіксували в метро.

В разі необхідності графік руху і кількість транспорту будуть корегувати в залежності від пасажиропотоку. Оскільки заповненість рухомого складу в рази менша. В тому числі тимчасово змінитися може і розклад руху поїздів метрополітену, зазначив Кличко. 

Українська правда

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Теми: Київкарантинтранспорт
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